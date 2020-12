Tino Casal, protagonista a Les Bernardes de Salt la temporada que ve

les imatges del 2021. 1 El músic Tino Casal, pare de la Movida Madrilenya.

Una retrospectiva inèdita dedicada al cantant Tino Casal és la proposta més destacada per a l´any vinent de Les Bernardes de Salt. L´equipament commemorarà el trentè aniversari de la mort del músic exposant les seves creacions artístiques en un any en què vol potenciar l´apartat digital i passar «de casa de cultura a espai de cultura contemporània», segons el seu director Robert Fàbregas, vinculant l´expressió artística i la reflexió.

Sense fronteres/Sin fronteras reivindica el pare de la movida madrilenya com un creador total i per això mostrarà exemples de la seva producció pictòrica, musical i de disseny de moda, així com algunes de les vuit escultures que va crear. «Serà l´única exposició que se li dedicarà a l´Estat coincidint amb els trenta anys de la mort», va apuntar Fàbregas sobre una mostra que fa més d´un any que preparen amb la família.

L´exposició dedicada a Casal, però, és només una de les activitats previstes pel 2021 a Les Bernardes, que aquest any vol aprofundir en la idea del viatge físic, temporal o estètic. En lloc dels cinc cicles expositius habituals, se n´han previst tres, que s´allargaran més, i que es complementaran amb clubs de lectura, conferències, projeccions audiovisuals o cursos d´història de l´art.

El primer cicle, de febrer a abril, és Pelegrins de la bellesa - Enlluernats pel Mediterrani i es centrarà en els viatges per la Mediterrània durant el segle XIX. Entre altres exposicions, n´hi ha prevista una amb fragments d´obres i primeres edicions d´intel·lectuals com Henry Miller, Lawrence Durrell o D.H. Lawrence. També una mostra centrada en el metge i escriptor Alex Munthe on es podran veure, entre d´altres, objectes de la tomba de Tutankamon perquè va participar en l´excavació; Fotògraf de l´Arcàdia, amb imatges de Wilhelm von Gloeden que es veuran per primera vegada a l´estat o una dedicada als primers treballs arqueològics a Empúries.

A la primavera es veurà l´exposició Lacrima, en què Martí i Narcís Gironell oferiran una «reinterpretació del plor» a partir de la pintura i els relats, segons van detallar ahir, i QFactory. Un pas enrere.

Refugis per pensar és el títol del cicle expositiu que va de setembre a desembre i que aprofundirà en els espais per a la creació. Sants, una exposició del fotògraf Jordi Ortiz amb fotografies impreses sobre pa d´or; La Cabana, de Pere Bellés o Trobar-se (in Natura) de l´artista Mònica Campdepadrós són algunes de les cites del darrer quadrimestre del 2021 a l´equipament cultural.

En aquests mesos també s´hi podrà veure per primera vegada a l´Estat imatges i la partitura original de la composició Adam´s Lament de l´estonià Arvo Pärt i Haikús visuals de Felicia Fuster.

A més, Les Bernardes també recuperà algunes de les propostes que es van haver d´ajornar per la pandèmia, com les exposicions amb peces de Balthus, Rodin i Albert Bonay i reforça la seva aposta literària, amb la publicació? de més llibres relacionats amb les exposicions vigents, una nova revista titulada BAP! (Bernardes, Art i Pensament) que es divulgarà? en paper i al web i noves sessions de formació. També agafaran més impuls les ponències en línia engegades els darrers mesos.