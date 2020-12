Maria del Mar Bonet: «És el disc més senzill que he gravat mai, però l'escolto i és com si sonés una orquestra»

Maria del Mar Bonet acaba de publicar el seu primer disc conjunt amb Borja Penalba, enregistrat en directe al setembre al Teatre Micalet de València. L'àlbum rubrica més de set anys de bona entesa als escenaris amb el músic valencià, i és alhora testimoni d'un temps marcat pel coronavirus i les seves restriccions: "Hi ha una certa diferència entre un públic normal i el que ve en un temps com aquest", constata l'artista en declaracions a l'ACN, tot rememorant la "intensitat" dels recitals a València. Bonet recorda de forma especial el "silenci" de l'auditori i l'"atenció continguda" que, assegura, impregnen el disc. "Cada vegada que el sento, és com si hi hagués una orquestra, per aquesta intensitat tan profunda", expressa la mallorquina.

Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba (Discmedi/Blau, 2020) es va gravar al setembre en el marc dels recitals que la cantant, Penalba i el percussionista Antonio Sánchez van oferir al Teatre Micalet de València. Era un desig pendent de la cantant i el guitarrista després de set anys compartint nits d'escenaris: "Necessitàvem fer aquest disc", diu Bonet, mentre parla de com ha anat creixent la "química" entre ells dos malgrat pertànyer a dues generacions diferents i tenir "carreres diferents".

El cançoner és molt valencià, i inclou bona part de les cançons que han format part del seu repertori habitual. Hi apareixen adaptacions dels poetes Vicent Andrés Estellés i Marc Granell, de l'Homenatge a Teresa d'Ovidi Montllor, i fins i tot una nova gravació de la mítica 'Alenar' (cançó dedicada a la ciutat de València, i recentment reinterpretada per Manel). La caràtula de l'àlbum rubrica l'encís de la cantant per aquesta terra, amb una fotografia caminat al costat de Penalba al popular carrer dels Cavallers de la capital valenciana.

No hi falta tampoc 'Què volen aquesta gent', "en un moment molt difícil, amb presos polítics i havent de defensar contínuament la nostra llengua". A més, del total de cançons, vuit no havien estat enregistrades abans per la cantant.



La intensitat del moment



Bonet no recorda haver enregistrat abans un disc tan "senzill", per veu, guitarra i percussió. No obstant això, les emocions pròpies del moment excepcional en què ha estat enregistrat li donen una intensitat especial, diu la cantant. "Som tres, però per altra banda cada vegada que el sento és com si hi hagués una orquestra, perquè hi ha una intensitat molt forta i molt profunda", comenta.

Els tres músics no van dubtar a enregistrar el disc tot i les circumstàncies, i s'hi van posar tan bon punt el Teatre Micalet va donar el vist i plau. Les "incomoditats" de fer una gravació amb totes les restriccions conegudes per al públic i per als mateixos músics les van contrarestar amb la "il·lusió" de materialitzar una projecte molt desitjat.

La cantant té un record molt especial d'aquells dies, i està convençuda que tot aquest context de dificultats i la intensitat del moment s'han filtrat en la gravació. Ho explica així: "Hi ha una certa diferència entre un públic normal i el que ve en un temps com aquest. I també en els artistes; hi ha una intensitat i una passió d'haver pogut cantar en directe, gravar el disc, i sentir la gent amb tu.... això es veu al disc i és important".

Bonet reconeix admiració per aquest públic i assumeix que potser ella en aquests moments s'hagués quedat a casa. Però com a artista, insisteix, "volia fer el que he fet sempre i fins i tot més enllà".

Els tres músics emprendran l'any vinent una gira de presentació de l'àlbum que, "si els deixen", arrencarà els dies 15 i 17 de gener al Convent de les Arts d'Alcover (Malllorca) i aterrarà el 31 de gener al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat en el marc del festival Barnasants.