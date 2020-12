El magnat xinès dels videojocs Lin Qi mor als 39 anys després de ser enverinat

El magnat xinès dels videojocs Lin Qi va morir el dia de Nadal després de ser suposadament enverinat per un directiu de la subsidiària cinematogràfica de la seva companyia Yoozoo Games, segons va informar ahir el portal de notícies local Sixth Tone. Lin, de 39 anys i conseller delegat de l'esmentada empresa, va ser hospitalitzat dimecres passat, quan la Policia de Xangai va detenir un company de feina com a principal sospitós d'haver-lo enverinat.

Segons fonts del sector citades pel diari digital privat Caixin, l'arrestat és Xu Yao, un antic directiu de Yoozoo que actualment era l'encarregat de l'adaptació a la gran pantalla de la popular novel·la de ciència-ficció The Three Body Problem, elogiada per figures públiques com Barack Obama o Mark Zuckerberg.

Yoozoo havia adquirit els drets per al cinema d'aquest llibre el 2014, any en el qual va crear la filial a la qual treballava Xu i en el qual va establir un pressupost de 200 milions de iuans (25 milions d'euros) per produir les cintes. No obstant això, la producció dels films es va anar retardant. El passat mes de febrer Yozoo va anunciar un acord amb Netflix perquè aquesta plataforma produís una sèrie basada en la mateixa trilogia, per la qual el mateix Lin Qi havia d'exercir de productor.

Lin controlava un 24% de Yoozoo després d'haver anat venent porcions de la seva participació com a part dels seus intents de reduir la càrrega de deute a la qual s'enfrontava la seva empresa.