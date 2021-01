Primer concert d'any nou sense públic a Viena

El més cèlebre dels concerts va obrir aquest 2021 amb els alegres ritmes dels valsos i polques dels Strauss, però amb una sala buida i silenciosa per la pandèmia de la covid-19 que va entelar el missatge d'esperança. Riccardo Muti va dirigir, per sisena vegada, un Concert d'Any Nou a Viena com cap altre: amb una desangelada Sala Daurada del Musikverein i aplaudiments telemàtics. Tampoc la cèlebre Marxa Radetzky, que cada edició posa fi a el recital, va comptar amb l'acompanyament tradicional de les palmes.