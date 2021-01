Píndoles de teatre virtual «made in Girona» fins el 27

Xavier Bobés, un dels grans noms del teatre d'objectes a casa nostra; les companyies Anna Confetti, Elena Martinell o Estampades són alguns dels noms d'un nou cicle d'arts escèniques virtual que impulsa la Casa de Cultura de Girona. Batejat com a Pastilles revitalitzants d'arts escèniques, és una mostra de vídeos breus de teatre professional de les comarques gironines en què també participen Meri Yanes, Pere Hosta o Jordi Corona, entre d'altres.

La mostra es podrà veure al canal de Youtube de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona a partir d'avui i fins al 27 de gener; amb l'estrena d'una nova peça escènica cada dia a les vuit del vespre.

El projecte, coordinat pel gestor cultural Nene Coca, vol donar suport al sector cultural, dirigir la transició cap a la creació de material digitalitzat accessible malgrat el confinament i seguir connectant els artistes i el públic.

Hi participen catorze companyies professionals d'arts escèniques de les comarques gironines que presenten peces breus d'entre cinc i deu minuts enregistrades en vídeo amb el mateix punt de partida: el temps de la covid. Així, les peces recullen idees com les dificultats de les companyies per assajar; trucs per no avorrir-se durant el confinament, el teletreball o els diferents estats d'ànims que provoca la pandèmia.

Hi són presents diferents llenguatges com la comèdia, el clown, el teatre de gest, la poesia, els titelles, la dansa o el teatre d'objectes, un ventall de diferents maneres d'entendre les arts escèniques. ClinClonClown, CobosMika, el mag Fèlix Brunet, H6 Clown, La Sola Cia., La Minúscula o Mireia Vallès són altres companyies participants en la iniciativa, que arrenca avui amb Quiescència, la proposta d'Estampades, la companyia especialista en dansa aèria.