«Dinou vint», un homenatge als joves enmig del curs més difícil

L'escriptora Helena Carreras homenatja tota una generació de joves i adolescents que lluiten pel que creuen enmig de les turbulències de l'actualitat a la novel·la Dinou vint, amb què va guanyar el premi Just M. Casero la tardor passada. La gironina emmarca la narració, centrada en la relació entre una mare i la seva filla de setze anys, durant el difícil curs escolar 19/20, marcat primer per la sentència del procés i posteriorment la pandèmia.

Editat per Empúries, el relat està protagonitzat per Cuba, una adolescent que busca afirmar la seva personalitat, i la seva mare Diana, que s'està separant: «Les dues estan en ple procés d'autoafirmació, miren de trobar el seu lloc al món, amb semblances i diferències entre elles». «Es miren l'una a l'altra, s'admiren i a vegades s'envegen», explica Carreras, que des de la seva experiència de 35 anys com a docent sentia que tenia «un deute» amb una generació de joves «a qui sovint es titlla d'inconsistents i no ho són gens».

«Els joves han sentit a parlar de llibertat, de pacifisme, de solidaritat, d'estat del benestar i s'han trobat un món a la deriva que practica tot el contrari», apunta, destacant que això els genera «una frustració». «Els joves han demostrat que quan alguna cosa els importa actuen molt més que els adults, m'interessava que això es veiés en la novel·la», diu.

Carreras, que va exercir com a professora d'institut, detalla que la idea de la qual partia l'agost del 2019, quan va començar a escriure, era reflexionar sobre què signifiquen actualment conceptes com «llibertat i independència» a nivell personal, però que va anar incorporant tot el que passava durant el curs, com el temporal Gloria i el confinament. Aquest teló de fons «en temps real» li ha permès explorar com canvien les relacions entre els personatges.

Per afrontar aquesta realitat que les supera, mare i filla escriuen unes notes íntimes i espontànies que, explica l'autora, reflecteixen el vocabulari empordanès per deixar constància d'on viuen. En el cas de Cuba, Carreras assenyala que ha intentat mostrar la manera de parlar dels joves, però des d'un lèxic «ric» i «un llenguatge literari», sense imitacions.

Carreras s'ha endut el quarantè premi Casero amb la quarta novel·la que escriu, però les tres primeres resten inèdites. Finalista fa uns anys del desaparegut premi del Lector de l'Odissea amb una altra novel·la que no es va editar per la fallida de l'editorial, Carreras diu que continuarà escrivint, tot i que tot i que no ha tingut mai «l'obsessió de publicar».

El llibreter Guillem Terribas, de la Llibreria 22 que organitza el premi, reivindicava ahir la trajectòria del Casero com un guardó literari independent que ha ajudat a descobrir veus noves, posant com a exemple Víctor García Tur, guanyador el 2017 i que acaba de rebre el Sant Jordi de Novel·la. També va avançar que la novel·la finalista, El senyor Clauss de Marta Pasqual, «està en bones mans i possiblement també s'arribi a publicar.