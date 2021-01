Mor el cèlebre presentador de televisió Larry King als 87 anys

El famós presentador de televisió nord-americà Larry King va morir ahir als 87 anys d'edat en un hospital de Los Angeles, on va ser ingressat després de donar positiu per coronavirus. La informació la van confirmar els seus familiars en un comunicat divulgat a través de les xarxes socials. «Durant 63 anys i en les plataformes de ràdio, televisió i mitjans digitals, les milers d'entrevistes, premis i elogis globals de Larry són un testimoni del seu talent únic i durador com a locutor», assegura el text, que lamenta la mort del comunicador. King va presentar el cèlebre Larry King Live a la cadena de televisió CNN durant més de 25 anys.