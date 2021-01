Vicenç Llorca «uneix música i literatura» per a novel·lar un amor de maduresa

L'escriptor Vicenç Llorca «uneix música i literatura» en la novel·la Simfonia de tardor (Columna Edicions), una novel·la sobre un amor de maduresa que està estructurada com una simfonia, dividida en quatre moviments, en honor al compositor Robert Schumann. Protagonitzada per un músic gironí que ho deixa tot per anar a viure a l'Alt Pirineu, la novel·la també s'inspira en part en la relació que el compositor va mantenir amb la pianista Clara Wieck.

Els capítols curts i «plens d'intensitat» de la novel·la també pretenen reflectir el ritme d'una simfonia, i està escrita amb una prosa de la qual l'editora de la novel·la, Glòria Gasch, en destaca sensibilitat, bellesa i elegància.

Simfonia de tardor està ambientada entre els anys 2014 i 2017, i narra la història del retrobament entre un prestigiós músic gironí, Marc Giralt, i una cèlebre violinista amb qui va mantenir un amor fugaç de joventut, Emma. El retrobament té lloc després que Giralt decideixi, després d'un divorci, retirar-se a Organyà per culminar la seva trajectòria professional amb la creació d'una simfonia.

La història transcorre a Organyà, la Seu d'Urgell, Cava i Andorra, uns espais que esdevenen una «sinestèsia» de la mà de les sensacions, els colors, les olors, els paisatges i els accents dels personatges, mentre que Girona hi apareix com «una capital musical i literària», segons l'autor.

L'autor explica que aquest «amor de tardor», de maduresa, ja no té l'element vital de la joventut, però té en el seu lloc altres riqueses, i també destaca el paper que el diàleg té en l'obra, ja que considera que és important donar vida als personatges a través de la seva pròpia veu.

L'art és també un tema fonamental en la novel·la, però Llorca subratlla que no és l'art entès d'una manera erudita, sinó com una vivència i com una forma de plaer: «Els protagonistes tenen una relació d'amor i música, com la van tenir Schumann i Wieck», assegura sobre el compositor i la pianista, una persona «clau» en la creació de l'obra del músic, a banda de ser una intèrpret virtuosa.

Tres novel·les sobre l'amor

Es tracta de la tercera novel·la que Llorca publica i que culmina un procés de reflexió «sobre l'amor com a eix estructurador de la vida» -l'any 2011 va debutar com a novel·lista amb Tot el soroll del món i el 2018 va publicar Aquell antic missatge de l'amor-, i ara està treballant en una altra novel·la diferent, amb la qual «té bones sensacions».