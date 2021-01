Els teatres del Gironès acolliran 154 funcions durant aquest semestre

Escenaris, el cicle de teatre professional coorganitzat pel Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona, arriba aquest any a la dissetena edició amb disset municipis participants i dinou equipaments teatrals implicats. En total, aquesta cartellera teatral conjunta de la comarca té previstes 154 funcions entre gener i juny.

Tot i la situació sanitària, que impedeix la mobilitat entre municipis per a gaudir dels espectacles (i que és una de les apostes de la iniciativa), el programa manté la seva voluntat d'acostar muntatges professionals als pobles més petits i consolidar una xarxa de programadors al Gironès.

Segons destacava ahir el conseller comarcal de Cultura, Àdam Bertran, s'ha mantingut el finançament d'altres anys, adaptant les partides a les necessitats del moment, com la reconversió dels programes de mà en paper a un web on es pugui actualitzar la programació si queda afectada per les restriccions contra la Covid.