La gala dels Goya entregarà els premis de forma telemàtica

L'Acadèmia del Cinema Espanyol ha anunciat que la gala dels premis Goya serà híbrida, combinant el format telemàtic i el presencial. Els candidats es connectaran en línia per evitar riscos per la covid-19, mentre que a Màlaga, la seu de la cerimònia, es farà un espectacle en directe sense públic amb actuacions musicals amb artistes com Vanesa Martín o Aitana, acompanyats d'una orquestra simfònica.

Durant la cerimònia, que tindrà lloc el 6 de març amb Antonio Bandeas i Maria Casado com a mestres de cerimònies, s'homenatjarà el cineasta Luis García Berlanga.