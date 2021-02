Nou cicle Petits Cinèfils al CaixaForum a partir d'aquest dissabte

CaixaForum Girona enceta dissabte una nova edició del cicle Petits Cinèfils per viure el cinema en família. El programa per iniciar els més petits en el món del cinema s'articula sempre entorn de cicles monogràfics que tenen com a fil conductor un realitzador o un estudi d'animació. Aquest cop, el protagonista serà el cineasta noruec Rasmus A. Sivertsen i els títols escollits, Solan & Eri; missió a la lluna (13 de febrer); Dos col·legues al rescat (27 de març) i El bosc de Haquivaqui (10 d'abril).