Lacuesta comença el rodatge del film sobre l'atemptat del Bataclan

El director gironí Isaki Lacuesta ha iniciat el rodatge de la seva nova pel·lícula, un film que girarà al voltant de l'atac terrorista a la sala Bataclan de París. Es tracta d'Un año, una noche, l'adaptació cinematogràfica del llibre Paz, amor y Death metal, de Ramón González, supervivent de l'atac a la sala de concerts.

Amb guió de Fran Araújo, Isa Campo i Isaki Lacuesta, i fotografia de la cinematògrafa Irina Lubtchansky, el film explica la història d'una jove parella que assisteix a un concert a la sala Bataclan la nit de l'atemptat. Sobreviuran a aquest atac, però ja res tornarà a ser com abans.

Per explicar aquesta història d'amor i superació, les productores han optat per un repartiment internacional amb dues parelles protagonistes, integrades per Nahuel Pérez -protagonista de 120 latidos por minuto, film amb el qual va guanyar un premi César de l'acadèmia francesa- i Noémi Merlant, així com Quim Gutiérrez i Alba Guilera. Hi col·laboraran també Natalia de Molina i el cantant C. Tangana, que hi debutarà com a actor.

El cineasta Isaki Lacuesta ha posat el focus de la història en els supervivents: «Les vivències reals, íntimes, a flor de pell, ens van ensenyar que l'experiència de l'atemptat en primera persona era molt diferent al que podíem imaginar sense haver-ho viscut», diu el director, que considera que és una vivència molt distant del que es pot percebre pels mitjans de comunicació.

Així, aquesta pel·lícula retrata els efectes de la tragèdia alternant en paral·lel la nit de l'atemptat i tot l'any següent; sempre a escala humana. El director d'Entre dos aguas vol promoure l'empatia de l'espectador amb aquesta vivència i la seva capacitat de repensar uns esdeveniments determinants per a la comprensió del món actual.

El film és una coproducció de la productora independent Mr Fields and friends (creada per Ramón Campos i que aborda la seva primera coproducció internacional), juntament amb La Termita Films i Bambú producciones, en coproducció internacional amb Noodles production, i distribució de BTeam Pictures.

El productor Ramón Campos assenyala que des que va adquirir els drets del llibre va saber que només podria dirigir la pel·lícula algú «amb la sensibilitat d'Isaki Lacuesta». Aquesta és la seva primera col·laboració junts i està sent «un viatge fascinant», segons el productor.

El rodatge es desenvoluparà durant quatre setmanes en diverses localitats catalanes i posteriorment es traslladarà a París, on rodaran tres setmanes més.