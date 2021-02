Dimiteix la directora de l'Institut del Teatre, Magda Puyo

La directora de l'Institut del Teatre de Barcelona, Magda Puyo, va presentar ahir la seva dimissió arran de les denúncies públiques d'alumnes i exalumnes del centre d'haver sofert assetjament sexual i abús de poder durant anys per part de professors de la institució. «Assumeixo plenament la meva responsabilitat en no haver sabut trobar, malgrat haver-ho intentat, les eines eficaces per alliberar l'Institut de comportaments abusius i autoritaris», va assenyalar. Hores després, l'equip directiu de l'Escola Superior d'Art Dramàtic també va anunciar que renuncia al seu mandat, perquè diuen, se senten «totalment identificats» amb el projecte de Puyo i així facilitaran un procés d'eleccions.

Per la seva banda, la Diputació de Barcelona va anunciar que es presentarà com a acusació particular si s'obre la via judicial, després que la comissió constituïda per investigar el cas confirmi la veracitat de les denúncies.