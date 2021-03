El Primavera Sound cancel·la l'edició d'aquest any i ajorna la celebració del 20è aniversari al 2022

El Primavera Sound torna a ajornar la celebració del 20è aniversari per la pandèmia i cancel·la el festival aquest any. Segons han anunciat els organitzadors en un comunicat, les restriccions actuals fan que no es pugui preparar el festival amb "normalitat" ni garantir que pugui tenir lloc quan arribi la data per les "condicions a nivell global". "Tot i que és dolorosa, sabem que és la decisió correcta, especialment per aquells que hagin de planejar un viatge amb antelació", justifiquen en el text. Sí que se celebrarà, però, el Primavera Pro, una trobada global de la indústria musical en una edició híbrida del 2 al 4 de juny, les dates inicialment previstes per al festival. També donarà a conèixer en aquell moment el cartell per al 2022.





We will make it doubly good in 2022. Because yes, really, we will dance together again€ and like never before.



Els organitzadors atribueixen la decisió a les "condicions a nivell global", que fan que no es pugui garantir un esdeveniment com el Primaversa Sound "de la manera que es pugui viure l'experiència completa". "Ho hem intentat tot. Hem liderat un assaig clínic a la sala Apolo de Barcelona el desembre passat i hem estat en contacte permanent amb les autoritats sanitàries per explorar totes les solucions possibles", expliquen en el comunicat als mitjans. Amb tot, creuen quei afirmen que les condicions actuals fan que no es pugui garantir.Com l'any passat, en què el certamen també va haver de cancel·lar el festival,, que serviran per l'any que ve, però també ofereix el retorn de l'import a partir del 2 de juny.