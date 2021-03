El català Luis Tato, candidat a guanyar el World Press Photo 2021

La lluita contra la invasió de llagostes a l'Àfrica occidental capturada pel català Luis Tato; la primera abraçada de la pandèmia fotografiada pel danès Mads Nissen; o la imatge d'un home ferit després de l'explosió del port de Beirut, de l'italià Lorenzo Tugnoli, són tres de les sis històries nominades aquest dimecres a millor foto de l'any al World Press Photo 2021.

Segons ha anunciat la fundació organitzadora d'aquest concurs de fotografia, un total de 45 fotògrafs de 28 països, estan nominats per algun dels seus treballs en alguna categoria del concurs, que anunciarà els noms dels guanyadors en una cerimònia digital el pròxim 15 d'abril.

"Abandonar la casa en Nagorno-Karabaj", del fotògraf rus Valery Melnikov, i "La transició: Ignat", del també rus Oleg Ponomarev estan entre els sis nominats, als quals se suma la imatge "Debat sobre el memorial de LincoIn", de la fotoperiodista estatunidenca Evelyn Hockstein, l'única dona nominada com a autora en la categoria principal de la millor foto de l'any.

A més, també hi ha tres històries nominades al World Press Photo Story, com és el cas de la crònica "Habibi", publicada pel fotògraf italià de documentals Antonio Faccilongo, que va relatar de forma purament humanista una història d'amor ambientada en un dels conflictes més llargs i complicats de la història, la guerra israeliana-palestina.

"Aquells que es queden seran campions", del canadenc Chris Donovan, i "Paradís perdut", de Melnikov, són les altres dues històries seleccionades en aquesta secció del concurs.

"En un any sense precedents marcat per la pandèmia de la covid-19 i les protestes per la justícia social a tot el món, els nominats comparteixen una diversitat d'interpretacions i perspectives sobre aquests i altres temes urgents com la crisi climàtica, els drets de les persones transsexuals i els conflictes territorials", afegeix la fundació des d'Amsterdam.