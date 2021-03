«Mank», amb 10 nominacions, accelera en els Oscars més diversos

Les nominacions per a la 93a edició dels Oscars, anunciades ahir, són el resum perfecte de l'any en què la pandèmia ho ha trastocat tot i del moment de canvi, ja prepandèmic, que viuen Hollywood i la seva Acadèmia.

La tendència dels Oscars a celebrar-se mirant-se en el seu propi mirall batega amb força amb les 10 nominacions de Mank, la notablíssima pel·lícula de David Fincher sobre l'escriptura de Ciutadà Kane filmada en blanc i negre que ha arribat als espectadors confinats gràcies a Netflix, la plataforma que suma 35 nominacions, 11 més que l'any passat, quan només dues es van convertir en estatuetes.

Molts altres treballs i moltes altres nominacions pels premis que s'entregaran el 25 d'abril, no obstant això, ratifiquen que l'Acadèmia és també canviant per la seva forçosa i buscada diversificació, necessària quan el millor cinema fa molt que va deixar de ser territori exclusiu dominat pel poder de Hollywood i els seus grans estudis. Amb 70 dones acumulant 76 nominacions, per primera vegada en la història dues dones són candidates el mateix any en categoria de direcció; 9 dels 20 nominats en categories d'interpretació no són blancs, incloent el primer protagonista d'origen asiàtic i el primer musulmà, i amb Judas and the Black Messiah, on tot l'equip de producció va ser negre i lluita per millor pel·lícula.

La història en femení l'escriuen particularment Chloé Zhao, que ha obtingut sis nominacions pel seu retrat dels abandonats pel sistema a Nomadland i és la primera realitzadora d'origen asiàtic amb opció d'estatueta a la direcció, i Emerald Fennell, que en té cinc per Una jove prometedora. Aquests dos treballs, que apareixen entre els vuit títols que lluitaran per l'Oscar a millor pel·lícula, creen a més un dels duels d'interpretació de l'any, el que lliuraran Frances McDormand i Carey Mulligan.