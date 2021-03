Relleu generacional a Port bo

Port bo no és només el degà dels grup d'havaneres, sinó que ha portat les seves cançons i el cant de taberna a grans teatres, com el Liceu o el Palau de la Música. Fundat l'any 1966 a Calella de Paafrugell, la formació ha viscut alguns canvis de components, però ara afronta un dels més importants de la seva llarga trajectòria. Dos dels puntals del tercet abandonaran la formació l'any vinent. Es tracta de Carles Casanovas i d'Irineo Mineu Ferrer. Aquest últim es va incoporar a Port Bo l'any 1979 i és el cantant més longeu dels grans grups del gènere. Per la seva banda, Casanovas acumula tres dècades a Port bo, on va entrar el 1988, tot i que durant un parell d'anys va marxar de Catalunya per motius professionals.

Properament incorporaran a la formació Lluís Bofill i Xavier Jonama, components del grup Empordanet de Palafrugell. Amb la finalitat que la fusió sigui capaç de mantenir l'esperit i el repertori de Port bo, aquest procés durarà al voltant de 16 mesos. D'aquesta manera, els dos grups mantindran els seus concerts per separat durant tot el 2021 al mateix temps que treballaran, conjuntament, l'assemblatge fins la primavera del 2022, que serà quan es farà el canvi definitiu.

A partir d'aquell moment, la formació estarà formada per Josep Nadal (primera veu) Lluís Bofill (segona veu, guitarra i direcció musical) i Xavier Jonama (veu baixa).

Tot i així, en Mineu Ferrer i en Carles Casanovas seguiran vinculats a Port bo perquè el canvi sigui el més planer possible. Durant el 2022 i en les següents temporades, esporàdicament pujaran a l'escenari en cantades especials per fer concerts a 5 veus i dues guitarres.

La presentació oficial dels dos nous membres es farà durant el concert d'aniversari que es fa cada any conjuntament amb els antics components a finals de setembre al Teatre Municipal de Palafrugell.

Carles Casanovas explicava ahir que «hi ha un moment que has de saber diu prou». «Ja feia molts anys que hi érem i ha coincidit amb la jubilació de les nostres respectives feines». Afegia que el fet de deixar el grup no suposarà que deixi de composar i escriure noves cançons.

Segons Casanovas, els mesos de convivència amb els nous membres són necessaris per mantenir «l'esperit, el repertori el tarannà que caracteritza Port bo». «Aconseguir sonar com una sola veu és una característica de Port bo, i no és senzill».

Per la seva part, Ferrer destacava que les noves incorporacions són «de la nostra escola». «De fet, a l'Empordanet van coincidir amb Castor Pérez, que havia format part de Port bo. La continuïtat està garantida».