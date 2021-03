Els museus Dalí tornen a rebre visitants aquest dissabte

Els museus Dalí han tornat a obrir les seves portes als visitants aquest dissabte. Ho han fet amb les mesures de seguretat necessàries per reduir al màxim la possibilitat de contagis i amb un "bon ritme en la venda d'entrades". Entre els nous atractius hi ha l'ampliació de l'exposició 'Dalí, el Surrealisme soc jo' del museu de Figueres i que des de l'organització esperen que sigui un reclam per atraure més públic. Com l'any passat, s'han format cues a l'exterior del recinte abans de l'obertura per part de visitants amb tiquets comprats per internet. La directora dels museus Dalí, Montse Aguer, es mostra "satisfeta" per la "fidelitat" dels visitants i destaca les 2.500 entrades venudes per Setmana Santa entre Figueres, Portlligat i Púbol.