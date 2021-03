Ricard Grell presenta "Osmosi"

El cantautor Ricard Grell acaba de publicar el disc "Osmosi". Produït per Toni Beiro, Osmosi és el segon deisc de Grell després de "La gran dama".

L'osmosi és un terme utilitzat en biologia i serveix per explicar l'assoliment de l'equilibri entre dues concentracions diferents d'una manera passiva, sense energia suplementària. En aquest treball, Grell intenta traslladar aquest fenomen a una esfera més vital a través de les seves cançons i sense cap propòsit determinista ni energia suplementària que hagi distorsionat tot el procés creatiu.

Tots els temes menys "Aprendre" de Lluís Llach, han estat compostos, escrits i musicats per Ricard Grell.

Abans de la seva carrera com a solista, Grell va formar part del duo "Els taninos" al costat d'Alonso Malia. No obstant això, destaca que una de les persones que més ha marcat la carrera de Ricard Grell és Toni Beiro, teloner d'Antonio Orozco, amb qui treballa les cançons dels dos discos del mateix Grell i Toni Beiro com a productor.

En l'actualitat Ricard Grell combina la seva trajectòria com a cantautor amb la seva professió com a infermer.