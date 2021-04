Xavi Sarrià i Lluís Gavaldà, caps de cartell del Festival Microclima de Camprodon

El Festival Microclima de Camprodon, que enguany celebrarà la seva quarta edició, recupera el format itinerant i oferirà cinc concerts gratuïts durant el mes de maig en diverses localitzacions emblemàtiques del municipi. El certamen tornarà a portar la música als nuclis de Beget i Rocabruna i incorporarà dues localitzacions inèdites a Camprodon: el passeig Maristany i la Font Nova.

El festival combinarà artistes de dilatada trajectòria amb propostes de recent creació. En aquest sentit, Xavi Sarrià i Lluís Gavaldà encapçalaran el cartell.

Xavi Sarrià, que va ser cantant de la formació valenciana Obrint Pas, arribarà al festival per presentar No s'apaguen les estreles, un concert que repassarà himnes de la seva trajectòria. Per la seva banda, Lluís Gavaldà, portarà a Beget l'espectacle A la carta, acompanyat del pianista Joan Pau Chaves per repassar el repertori de la banda en format acústic, rememorant algunes de les cançons més aclamades, així com també cançons més intimistes que habitualment no tenen cabuda als concerts.

El Microclima també viurà l'estrena dels nous projectes en solitari de Sandra Monfort i Pau Lobo. La cantant valenciana, membre de Marala, acaba de publicar el primer disc amb temes que arrenquen de la tradició amb una mirada electrònica i poètica. Pel que fa a Pau Lobo, fins ara al capdavant de La Sra. Tomasa, ha començat a treballar en solitari, oferint una vessant més personal.

Completaran la programació dues veus femenines. Es tracta de Berta Sala, recentment nominada als premis Enderrock com a millor artista revelació del 2020, i Laia Llach, que actuarà en la jornada inaugural compartint escenari amb Pau Lobo. Els concerts tindran lloc tots els dissabtes de maig a les 19 h i serà necessari fer reserva prèvia.