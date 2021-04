Sant Jordi en pandèmia: celebracions de proximitat, amb espais perimetrats i control d'accés

Catalunya viurà aquest divendres un Sant Jordi excepcional enmig de la pandèmia, una circumstància que ha obligat el sector a adaptar-se a les limitacions després que l'any passat la diada hagués d'anul·lar-se. La festa se celebrarà de manera descentralitzada per Catalunya amb un pla específic aprovat pel Procicat que adapta Sant Jordi a la realitat de cada municipi. Els espais amb parades estaran perimetrats i se'n controlarà l'accés i es mantenen les tradicionals signatures d'escriptors. La Cambra del Llibre espera assolir el 60% de les xifres del 2019, en què es van vendre 1,64 milions de llibres i la facturació va superar els 22,16 milions. Els floristes, de la seva banda, confien en despatxar entre 3,5 i 4 milions de roses venudes.

Amb l'experiència del Sant Jordi d'estiu de l'any passat, la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes han preparat un dispositiu avalat pel Procicat per celebrar una festa repartida per tot Catalunya, que distingeix entre els pobles que no arriben als 5.000 habitants, els que en tenen més de 5.000 i les grans ciutats com Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, que tenen els seus propis plans.

Girona trasllada les parades de llibres i roses a l'esplanada de La Copa i també porta a l'entrada de la Devesa les entitats. Les limitacions per la covid-19 fan impossible celebrar la diada a la Rambla i a la plaça Catalunya.

A La Copa hi haurà 27 de parades. Sobretot, llibreries i editorials, perquè només cinc seran de floristes. El principal motiu és que la majoria d'aquests establiments de la ciutat han declinat participar-hi. La regidora de Promoció Econòmica de Girona, Glòria Plana, ha destacat que "hi haurà un aforament màxim de 1.000 persones" -un 30% de la capacitat màxima que hi podria haver en aquest espai- i els assistents hauran de fer un recorregut circular unidireccional. Plana també ha detallat que les parades "estaran col·locades al voltant de l'esplanada de la Copa", com habitualment es reparteixen les barraques a la zona de concerts per les Fires de Sant Narcís, i al mig també n'hi haurà una franja. L'horari d'obertura serà de nou del matí a nou del vespre.

Per altra banda el passeig de la Devesa estarà destinat a les parades d'entitats. N'hi haurà més d'una trentena, entre elles Càritas, la Forja i dos agrupacions d'escoltes. Aquestes parades estaran situades a prop de la Rosaleda. La gent que vulgui passejar-hi haurà de seguir un protocol similar al que hi haurà a la zona de llibreters i floristes, seguint un circuit tancat i amb un aforament limitat.

Paral·lelament, a Calonge les parades amb llibres d'autors de les 75 nacionalitats que conviuen al municipi seran les protagonistes de la jornada. Així, el dia 23 d'abril a la plaça Major busca ser l'epicentre de les activitats socials i culturals del municipi les persones de diferents nacionalitats i s'ha convidat a diversos membres de consolats.

A més de les parades amb llibres, la jornada inclourà actuacions musicals, tallers de kodedama, un espectacle infantil, partides d'escacs i un concurs de cultura general adreçat als joves.

Finalment, els Museus Dalí proposen el 23 d'abril als visitants gravar-se mentre es llegeix una cita de Salvador Dalí o Gala al jardí o al pati exterior de cada museu. L'acció pretén apropar les figures de Dalí i Gala a través de les xarxes i des d'una vessant distesa i divertida amb motiu de la diada. Alhora, es recuperen frases de Salvador Dalí i de Gala que posen de manifest el seu bagatge intel·lectual i el seu sentit de l'humor.