El grup MClan i la cantant Mala Rodríguez són els caps de cartell del festival Tempo de Girona, que s'ha presentat aquest dijous i que tindrà lloc del 15 al 31 de juliol als jardins del passeig Arqueològic i, el 7 i 8 d'agost, a l'espai de La Copa.

Aquestes últimes dates són les destinades als concerts de pagament, que seran el de MClan i Sofia Ellar el dissabte 7 d'agost i de Mala Rodríguez, Paula Cendejas, Amato i Tawa el diumenge 8.

El director de la cita, Albert Candela, ha explicat que, amb la recuperació d'aquestes actuacions amb venda d'entrada després de la versió reduïda de l'any passat per la crisi sanitària, s'espera arribar de nou als 30.000 espectadors, com va passar el 2019.

El concert de MClan i Sofia Ellar tindrà un preu de 39 euros i el de Mala Rodríguez, Paula Cendejas, Amato i Tawa, de 29, encara que hi haurà també un abonament per als dos dies per 55 euros.

El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha assistit a la presentació i ha dit que són "moments complexos per a la cultura", per la qual cosa ha celebrat que iniciatives d'aquest tipus tirin endavant.

"El compromís de l'ajuntament de Girona és seguir programant, perquè entenem que la cultura és un dret", ha dit Ayats, mentre que el responsable d'aquest àmbit en la Diputació Provincial, Albert Piñeira, ha recordat les "circumstàncies molt difícils" en què es va desenvolupar l'edició passada i ha considerat que, aquest any, "són bastant diferents".

El director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Miquel Curanta, ha enviat un vídeo en el qual ha destacat l'"enorme esforç" realitzat per l'organització per seguir amb el projecte.

El festival constarà aquest any d'una cinquantena de propostes, entre les quals sobresurten també les actuacions de The New Raemon, Laura West, Natxo Tarrés and The Wireless, Blanquito Zurdito o Carmen 113.

La literatura tindrà l'espai Tempo Llibre amb autors com Gerard Quintana, i també es fomentarà la inclusió social amb concerts en col·laboració amb la Fundació ONCE i Sector Est de Girona.

La Copa tindrà una capacitat per acollir 2.000 espectadors i, amb els qui assisteixin als espectacles dels jardins del Passeig Arqueològic, s'espera recuperar les xifres prèvies a la pandèmia, ja que la de 2020 va ser de 21.000.