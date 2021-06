La Diputació de Girona ha invertit uns 576.000 euros en la reforma de les aules del conservatori Isaac Albéniz i la renovació d'instruments i mobiliari urbà. Aquest dimarts s'han inaugurat les quatre aules reformades que han costat 261.000 euros i que han servit per millorar l'aïllament de les aules i augmentar la "salut acústica" dels alumnes i treballadors. A més, també s'ha renovat el parc d'instruments, s'està canviat el mobiliari i les cortines i moquetes. Les obres també han servit per reformar tres espais del Consorci de Normalització Lingüística que hi ha la Casa de Cultura, al mateix pis que les aules reformades. Pel conservatori hi passen uns 500 alumnes a la setmana i hi treballen 80 persones.

Tres de les quatre noves aules del conservatori Isaac Albéniz es dedicaran a instruments sorollosos com ara la percussió, els de vent metall o els de la cobla. Aquestes noves sales estan més aïllades, ja que algunes compten amb difusors de so a les parets i també aïllants al sostre i a les parets. De fet, en una d'elles hi ha un doble mur per garantir que el so no traspassi a l'altra aula.

La quarta serà una aula que també està pensada per destinar-la a sala d'audicions o per assajos de cant coral en grup. Aquests treballs han suposat 261.000 euros que també han servit per renovar tres aules que té el Consorci de Normalització Lingüística al primer pis de la Casa de Cultura de Girona.

L'aïllament acústic servirà, entre altres coses, per millorar "la salut acústica" dels professors i alumnes. Segons ha detallat Piñeira, aquesta era una de les principals demandes del professorat del conservatori. Per altra banda, en el plenari del mes de juliol també es va aprovar una partida de 315.000 euros per a noves reformes en el conservatori de música de la Diputació de Girona. Aquesta nova línia d'inversions encara no està finalitzada. Mentrestant, ja s'ha aprofitat per renovar el mobiliari i també el parc d'instruments que hi ha. El vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, ha destacat la importància d'aquesta renovació, ja que amb la pandèmia hi ha "més necessitat que mai" de tenir nous instruments. El principal motiu és que les restriccions sanitàries impedeixen compartir determinats instruments entre professors i alumnes, com ara els pianos. Per exemple, abans de la pandèmia el professor i l'alumne tocaven el mateix piano a l'aula però ara no es pot fer i per això cal tenir-ne un altre. Les noves inversions també serviran per renovar les moquetes i cortines que hi ha al conservatori de música.Albert Piñeira ha recordat que per les instal·lacions del conservatori hi passen cada setmana uns 500 estudiants i també hi ha 80 treballadors, entre professors i personal d'administració i serveis. Per això ha destacat que la renovació d'aquests espais era una inversió necessària.