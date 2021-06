La filòloga Teresa Cabré va ser escollida ahir nova presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans per majoria absoluta. Amb un 91% dels vots a favor, Cabré es converteix en la primera dona que dirigeix l’entitat en substitució de Joandomènec Ros, qui feia vuit anys que ocupava el càrrec.

«Hem de tornar a fer visible la singularitat de la institució», va dir Cabré que, de fet, era l’única candidata postulada a ocupar la presidència. Fins al moment Cabré dirigia la secció filològica del mateix IEC, entitat a la qual està vinculada des del 1989. La filòloga va rebre el 1996 la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i al 2007 el premi internacional de Terminologia Eugen Wüster. També és premi a la Qualitat en la Docència del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra del 2009 i Creu de Sant Jordi del 2015.

La nova presidenta també va recalcar la necessitat «d’avançar en l’adaptació» de l’entitat «als canvis del segle XXI» en diferents àmbits, que van des de la gestió, la recerca, la digitalització, la comunicació i la innovació.

Pel que fa a recerca, Cabré va avançar que prioritzarà els projectes «vinculats a la catalanitat en sentit ampli». Així, va assegurar que cal fer recerca en català, «no només difusió de la recerca en català». «Hem de fer recerca des de la nostra mirada», va dir, alhora que va insistir en la necessitat de preservar la llengua. Una de les propostes que va anunciar és la creació d’un diccionari normatiu pancatalà, és a dir, un sol diccionari per tota la llengua que «qualsevol catalanoparlant pugui compartir».

Sobre el trasllat de la llibreria a la seu de la Casa Convalescència i l’obertura d’una delegació a Andorra, Cabré va assegurar que «hem de mesurar molt bé fins a on podem arribar». Amb tot, va reivindicar la necessitat de l’Institut d’Estudis Catalans de recuperar «l’esperit de servei com a estructura d’estat», tal com succeïa durant els primers anys de l’entitat, a principis del segle XX.