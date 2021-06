La nova directora d’Arts Escèniques de l’Ajuntament de Girona, Elena Carmona, ha presentat aquest matí l'EscèNit, la programació d'estiu al carrer del Teatre Municipal de Girona.

Vuit espectacles d'entrada gratuïta configuran el cartell d’enguany, que arrencarà el 29 de juny i es durà a terme cada dimarts i dijous a la Plaça del Pallol. El cicle culminarà el 22 de juliol al Parc de les Ribes del Ter.

Full House, una faula moderna sobre la cohabitació urbana, donarà el tret de sortida a la programació el proper 29 de juny. El juliol arrencarà amb [kórps] de Miquel Barcelona, una proposta escènica multidisciplinària que es va estrenar a la Fira de Tàrrega l’any 2019 i que es podrà veure per primera vegada a Girona. L’eix expressiu de la proposta és la dansa contemporània, a través d’un diàleg amb la música electrònica, la veu, la llum i la teatralitat. El 6 de juliol arriba Fil del duet gironí Madame Gaüc, una creació que explora les relacions humanes a partir d’un llenguatge universal: el físic. La proposta es va poder veure a la sala La Planeta, i en aquesta ocasió es presentarà en versió de carrer. El 8 de juliol aribarà a la Plaça del Pallol Stone&Silk de Siberia a càrrec de la jove coreògafa Paloma Muñoz. Amb una gran potència visual, l’espectacle dialoga amb l’espai públic a través de quatre intèrprets. El 13 de juliol pujaran a l’escenari Los Galindos amb la seva última producció, MDR - Mort de riure. En clau d’humor, l’espectacle apropa als espectadors al qüestionament de la justícia. El 15 de juliol serà el torn de La punta de mi nariz de la companyia de circ basca Kolektivo Konika, formada per sis dones acròbates. El 20 de juliol arriba ¡Qué buen día! De Maite Guevara, un espectacle de clown dirigit al públic infantil i el cicle es clausurarà amb Perceptions de la companyia francesa Bivouac el 22 de juliol al Parc de les Ribes del Ter. Es tracta d’un espectacle de gran format que pren com a referència la física quàntica.

En aquesta edició, sota la batuta de Carmona, l’organització ha apostat per a donar més presència a la dansa contemporània, el llenguatge corporal i el teatre de carrer. L’objectiu és «donar a la ciutat una programació fresca en clau d’estiu que vol apropar el llenguatge de les arts escèniques a la ciutadania amb una selecció de qualitat i adaptada a tots els públics» assegura Carmona, a partir d’on afegeix que «la programació sortirà del Teatre Municipal, i aquest és un element important».

Aquesta serà, segons ha avançat Carmona, una de les directrius del nou mandat, que vol treballar en una estratègia d’obertura de cara a la propera temproada. Alhora, la nova direcció, segons ha avançat el Vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, també apostarà pel treball transversal, la connexió i la «reconnexió» amb altres equipaments de la ciutat, la programació estable i la identitat pròpia de les arts escèniques, així com l’acompanyament dels artistes. Les línies estratègiques del nou mandat, però, s’anunciaran al llarg de les properes setmanes.