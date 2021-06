La Fundació Prudenci Bertrana ha anunciat avui els guanyadors dels Premis Literaris de Girona, publicats de la mà del Grup62.

L’escriptora Tània Juste ha guanyat el 54è premi Prudenci Bertrana de novel·la, dotat amb 30.000 euros, amb Amor a l’art. L’obra relata la història d’una dona que als anys seixanta descobreix Valèria Sans, una pintora brillant i desconeguda de principis del segle XX a París, que representarà una reivindicació de la dona artista en el món de l’art i una gran motivació per a la seva trajectòria vital. De fet, Juste s’havia presentat als premis amb el pseudònim Valèria Sans i el títol provisional El despertar de l’artista per a la novel·la. El jurat format per Montse Barderi, Gemma Lienas, Gerard Quintana, Care Santos i Glòria Gasch l’han seleccionat d’entre els 124 originals presentats en l’edició d’enguany.

Per la seva banda, Susanna Rafart ha estat la guanyadora del 44è Premi Miquel de Palol de poesia, dotat amb 2.400 euros, amb l’obra D’una sola branca. El treball ha estat distingit d’entre un total de 170 reculls poètics presentats, per un jurat integrat per Lluís Calvo, Teresa Costa-Gramunt, Rosa Font Massot, Pere Gimferrer i Víctor Obiols. El poemari es caracteritza per la intensitat del pensament i de les imatges i per la qualitat formal en la construcció del vers i del poema. A més, l’organització destaca que «presenta el recorregut metafòric d’un caminant a través d’una natura boscosa i freda, presidida per la mort i pels records».

Els Premis Literaris de Girona també han distingit Josep Vicent Boira amb el 42è premi Carles Rahola d’assaig, dotat amb 6.000 euros, per l’obra La Via Augusta del segle XXI. El corredor mediterrani contra l’Espanya radial. El jurat format per Francesc-Marc Álvaro, Mita Casacuberta, Míriam Díez-Bosch, Joaquim Nadal i Josep Lluch l’han seleccionat entre un total de 27 originals. L’obra, asseguren, «fa un recorregut per la història de la Via Augusta, dona elements de debat i fa una aposta pel corredor mediterrani».

Finalment, el 36è premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil ha estat per a Pol Castellanos amb L’assassina de Venècia, dotat també amb 6.000 euros. L’obra narra la història de la Carla, injustament acusada de diversos crims, i la seva fugida des de Venècia a través d’Europa amb el rerefons de la Primera Guerra Mundial. El jurat format per Dolors Cabrera, David Cirici, Montserrat Martín, Francesc Miralles i Patrizia Campana, ha premiat la novel·la per unanimitat d’entre les 33 obres presentades en aquesta edició del certamen literari.

La Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana se celebrarà el proper 21 de setembre a l’Auditori de Girona. Al llarg de l’acte també s’atorgaran els premis Cerverí de lletra de cançó i Lletra per a projectes digitals de literatura catalana. Els títols reconeguts arribaran a les llibreries l’endemà, el 22 de setembre.