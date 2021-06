El Museu del Cinema de Girona posa el focus en l'espectador, n'analitza l'evolució i reivindica el seu rol en el món postpandèmia. La nova exposició temporal, que es podrà veure fins a l'abril del 2022, li dona protagonisme i n'analitza el seu llegat en la història del setè art. Hi té preeminència la sala de cinema, però també els nous models de consum amb pantalles individuals.

Cinc àmbits, quatre audiovisuals, 53 imatges fixes i dues vitrines amb objectes originals guien el visitant en aquest particular recorregut on l'espectador, de fet, també es converteix en espectacle. L'exposició es planteja què passarà a partir d'ara, però sobretot, vol ser un clam per reivindicar el retorn de públic a les sales després de la crisi de la covid-19.