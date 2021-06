Una de freda i una de calenta. El festival Tempo, que tindrà lloc a partir del 15 de juliol a Girona, ha incorporat al seu cartell el grup barceloní de pop independent Dorian, que actuarà a l'escenari de La Copa el divendres 6 d'agost. D'altra banda, s'ha cancel·lat l'actuació que la rapera andalusa La Mala Rodríguez havia d'oferir el diumenge 8 al mateix espai. Es manté no obstant això, es manté el doble concert que el dissabte 7 oferiran els murcians M Clan i la cantant Sofía Ellar. Les entrades per als dos concerts ja es poden comprar a través del web del festival.

El petit festival del Barri Vell manté tanmateix la programació gratuïta que, un any més, es durà a terme al Passeig Arqueològic, l'indret on s'hi tornarà a situar el ja tradicional Village. Aquest escenari, que també oferirà diverses propostes gastronòmiques, acollirà els concerts de Natxo Tarrés & The Wireless, Abril Gabriele, David Mauricio, Twin, Gerard Solano, ApastaFunk, Caramelo a Kilo o Ian Sala entre d'altres. L'espai Village també acollirà enguany les presentacions literàries del Tempo Llibres, amb la presència de Jordi Llobregat, Gerard Quintana, Paula Bonet i Martí Gironell amb Pep Poblet.