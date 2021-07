Després de Lost Forever i Hold On, la cantant gironina Abril Gabriele publica aquesta mitjanit el seu tercer senzill en solitari.

Es tracta d’Steven Spielberg, una cançó soul-pop que «evoca al món dels somnis», sosté Abril Gabriele. «El títol del senzill ve d’una expressió que he fet servir sempre, tinc molta imaginació i sempre he pensat que ni ell es muntaria aquestes pel·lícules», afirma. El nou treball, que compta amb «moltes veus» parla de «del món de fantasia en el que visc i de l’amor no correspost». És, segons resumeix la cantant gironina nascuda a Buenos Aires, un «viatge real» a la seva ment.

En aquesta producció, Abril Gabriele ha tornat a confiar en la guitarrista i productora Linda Buratto. L’estrena del senzill serà aquesta mitjanit, i ja es pot reservar a les principals plataformes digitals. Tot i la publicació oficial, Steven Spielberg es podrà escoltar en exclusiva, en versió acústica i interpretada amb Marcel Torres a la guitarra, avui durant la gala dels premis Cactus, que se celebrarà en línia.

Després del concert de presentació del seu projecte a La Mirona de Salt, la cantant gironina actuarà el 21 de juliol al festival Tempo Sota les Estrelles de Girona i pujarà a l’escenari del White Summer de Pals el 21 d’agost.

El disc, un projecte futur

La cantant assegura que enregistrar un disc en solitari és una idea que té en ment, i confessa que després de publicar el quart senzill hi començarà a treballar.