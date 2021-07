Quatre artistes destacats del cartell del festival de Cap Roig, que tindrà lloc del 23 de juliol al 21 d'agost, com són Raphael, Antonio Orozco, Pablo López i Silvia Pérez Cruz, han esgotat entrades i ja només en queden per a cinc de les vint-i-una propostes de la programació.

Segons informen aquest divendres els responsables d'aquesta cita, organitzada a la Costa Brava per Clipper's Live amb l'impuls de CaixaBank, el públic ha adquirit de moment més de 32.000 localitats, un 94 per cent de les disponibles aquest estiu als Jardins de Cap Roig.

Les úniques entrades a la venda actualment són per a les actuacions de Juan Diego Flórez, Love of Lesbian, David Bisbal, Mag Lari, i Sara Baras, encara que són a punt d'esgotar-se.

El festival, després de la cancel·lació de l'any passat per la crisi sanitària, torna aquest 2021 amb l'etiqueta que ostentava de cita musical de referència de l'estiu al sud d'Europa.