Era una de les pel·lícules més esperades del festival i no va decebre. Benedetta, l’última pel·lícula del veterà director holandès Paul Verhoeven, va centrar totes les mirades ahir en la quarta jornada del festival, especialment pel seu component polèmic resultat de combinar elements religiosos, místics i sexuals en el context d’un convent de l’Itàlia del s. XVII. El resultat és un film a contracorrent, amb una estètica més pròpia dels anys 80 que del cinema actual, tot i que el director holandès és hàbil jugant amb aquest look i amb una realització volgudament matussera.

El protagonisme també va ser per l’actor nord-americà Matt Damon, que va aterrar a Canes per a presentar el seu darrer film Stillwater, que a Espanya s’estrenarà a finals d’agost amb el títol de Cuestión de sangre, en la secció oficial fora de competició. Finalment, a la secció oficial competitiva, es va poder veure The worst person in the world, el nou treball del director danès afincat a Noruega Joachim Trier. Una pel·lícula que, per com retrata el desconcert vital de tota una generació, és clara candidat a ser al palmarès.