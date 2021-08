El festival Sons del Món de Roses va tancar dissabte a la nit la seva 14a edició amb més de 13.000 espectadors i una ocupació mitjana del 85%. «Estem molt satisfets amb la segona edició en plena pandèmia», declara el director, Xavi Pascual, assegurant que es tracta d’«una cita plenament consolidada amb públic que ve de tot el país». De fet, cinc dels nou concerts programats van exhaurir les entrades i un 60% de les entrades venudes es van comprar els primers deu dies. «Part del públic espera el llançament del cartell i compra les entrades ràpidament per no quedar-se sense», s’enorgulleix Pascual.

«La clau de l’èxit és entendre que cada festival té un leitmotiv diferent» i el de Roses és «un festival d’estiu i de Costa Brava, amb l’objectiu de ser transversal, eclèctic i arribar a públics molt diversos», considera el director.

En aquest sentit, des del 23 de juliol i durant tres caps de setmana han passat per la Ciutadella de Roses grans clàssics de la música estatal com Fangoria, Rosario, La Casa Azul o Amaral; artistes del panorama català com Oques Grasses, Stay Homas o Nil Moliner; el clàssic internacional God Save the Queen i l’artista espanyola més escoltada a Spotify el 2020, Aitana, el «plat fort» que va clausurar dissabte el festival, ja que l’organització feia tres anys que intentava posar data a l’espectacle.

Gran part de l’atracció de Sons del Món és també l’espai «exclusiu». «La presència escènica i el village estan perfectament integrats amb l’arqueologia, els monuments i els jaciments de la Ciutadella de Roses. Amb les accions que fem potenciem encara més l’actiu que el lloc ens proporciona i tant el públic com els artistes queden gratament sorpresos amb l’acollida», destaca el director.

Pel que fa a les mesures de seguretat, Pascual apunta que «es pot gaudir d’un espectacle cultural de primera categoria de forma segura i responsable», admetent que van viure el principi de l’estiu amb «angoixa i preocupació» per l’empitjorament de casos de Covid-19. «S’ha qüestionat de nou la seguretat dels protocols als esdeveniments culturals i ens hem tornat a reivindicar com a espais segurs», indica. Això sí, adverteix que «tot i que la normativa és clara, dona la sensació que el públic rep la informació creuada, ja que hem tingut moltes consultes sobre si s’han de fer tests d’antígens previs o que no saben que amb el certificat d’autoresponsabilitat poden tornar a casa tot i el toc de queda», explica Pascual.

Mirant cap a la pròxima edició, l’organització ja té tres artistes confirmats i espera tenir el 70% de la programació tancada al novembre. «Hi ha una mica de tot», se sincera Pascual, pel que fa a estils i a noms nous o repetits al festival. «També ens agradar acompanyar els músics en la seva carrera i veure com creixen amb els anys, igual que ho fa Sons del Món», conclou.