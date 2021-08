Beret emociona amb la seva música. L’artista andalús va regalar divendres passat una nit màgica al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que enguany ha recuperat les xifres prepandèmia. No va deixar indiferent a cap dels assistents amb un recital dels èxits del discs Prisma i Ápices; i cançons inèdites de la seva adolescència. «Gràcies per recordar-nos què és pujar a l’escenari», va dir agraït al públic després d’un any i mig de concerts frustrats. Tot ho va fer amb una naturalitat i senzillesa que el caracteritza. Així com «el major soroll possible per l’examinador que m’ha aprovat el carnet de conduir».

El cantant va arribar a Porta Ferrada més content que un gínjol després d’haver-se tret el carnet de cotxe i viatjar al migdia cap a terres gironines. De seguida va posar-se als assistents, que ja tenien l’adrenalina al cos en veure com tot bategava amb el so dels instruments, a la butxaca. Van perdonar-li que es fes esperar perquè la primera va ser Si por mi fuera i a continuació Te echo de menos.

Beret va introduir cada cançó com si d’un poema es tractés. Ho porta a la sang. És per això que va «agafar un paper i un bolígraf, i va escriure frases sense cap justificant però si amb deu mil per quès». Va ser l’excusa per cantar Diez mil por qués. Tenint en compte les estrictes mesures de seguretat que se segueixen al festival amb distància de seguretat entre tots els assistents i cadires per gaudir del concert assegut, l’andalús va demanar al públic que el seguís amb aplaudiments, movent els braços o il·luminant l’escenari amb les llanternes dels mòbils. Tothom va seguir-lo, fins i tot els veïns del bloc de davant del Guíxols Arena que gaudien del concert des del terrat. Una altra manera de fer-los participar va ser dividir-los per veure qui cantava més fort el clàssic Bará Beré que sonava quasi com el nom artístic del cantant.

Beret va recordar-se d’artistes com Pablo Alborán, Morat i Melendi amb els temes conjunts. Tampoc va faltar la llagrimeta amb Me vas a ver en un moment molt íntim amb el públic. Ni amb Lo siento, que va ser la cançó escollida per tancar la nit.