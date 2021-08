El Palau Robert prorroga fins al proper 5 de setembre l’exposició Rockviu, dedicada a l’obra del fotògraf Xavier Mercadé. Des de dilluns, quan va morir el fotoperiodista, la mostra ha rebut una «gran afluència de gent» i s’ha convertit en un punt d’homenatge. L’exposició recull les instantànies recopilades a l’especial Enderrock 300 on hi apareixen artistes com David Bowie, Rosalia o Manel.