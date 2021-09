Sílvia Mancebo, tècnica de l’Arxiu Històric de Girona, va rebre aquest estiu un encàrrec aparentment tediós: posar ordre entre antics documents oblidats en una petita sala. Amb un cert paral·lelisme -salvant les distàncies- al que avui es coneix com unboxing, Mancebo va descobrir, extraient la coberta d’un manual notarial datat de l’any 1303, un pergamí del papa Bonifaci VIII declarant el primer jubileu del cristianisme.

«Està en mal estat de conversació», afirma Mancebo. Amb els segles, havia adoptat la forma del volum que recobria, provinent del notari de Castelló d’Empúries Bernat de Jonquer. I és que, segons sosté l’arxivera, «quan un pergamí quedava en desús, es portava a un taller d’enquadernació i s’utilitzava com a coberta d’un llibre». No es tracta, doncs, d’un fenomen aïllat, ja que «era molt comú l’ús de pergamins recobrint volums notarials», afegeix. Però un detall els va advertir que aquest no seria com la resta: «la lletra». «Estem molt familiaritzats amb el tipus d’escriptura que es feia servir a les comarques gironines, però aquesta ens va cridar especialment l’atenció perquè és pròpia de la Cúria Pontifícia». D’aquesta manera, van descartar de seguida que es tractés d’un document que donés forma a un testament o que avalés la venda d’unes vinyes.

El document, de 53 centímetres de llarg per 41’2 d’ample, notifica, per encàrrec del papa Bonifaci VIII, la proclamació de l’any jubilar. El text, escrit en llatí, especificava: «Silvestre, escrivà del papa, a tots els cristians. Els comunica que Bonifaci VIII, prenent exemple del jubileu que els antics jueus celebraven cada cinquanta anys, ha concedit indulgència plenària a totes les persones fidels que en el decurs d’aquest any 1300, i de tots els futurs anys centens, visitin les basíliques romanes de Sant Pere i Sant Pau durant trenta dies, si són habitants de la ciutat, o durant quinze, si són pelegrins».

Una data escapçada

De fet, segons Mancebo, no es tracta d’un document únic i «se’n van enviar més arreu del món». Gràcies a això, l’equip de l’Arxiu Històric de Girona va poder recuperar la data exacta del comunicat, que havia de figurar a la part final del text, però que en el seu pas per l’enquadernació es va retallar per a adequar-se a la seva condició de coberta. «Vam localitzar una transcripció del document per internet i vam poder determinar que s’havia signat el 18 de febrer de l’any 1300», assenyala. De fet, la font era una transcripció que va fer l’editor italià Domenico Maria Manni, recollida al llibre Istoria degli anni santi (Història dels anys sants), publicat a Florència l’any 1750.

Ara, el document s’ha «aplanat» i s’ha incorporat a la col·lecció de pergamins de l’Arxiu Històric de Girona. De moment, assenyala Mancebo, encara cap investigador s’ha posat en contacte amb l’equipament per a conèixer el document. I és que la seva tasca finalitza amb la descripció i la catalogació, i ara és el torn dels investigadors, que seran els encarregats de seguir estirant del fil.

Orgullosa amb la troballa, Sílvia Mancebo confessa que forma part del seu «dia a dia», i que «gràcies a que abans les coses no es llençaven com ho fem ara, hem pogut descobrir petites joies». I assenyala que «sempre tenim la possibilitat d’obrir un llibre i tenir una grata sorpresa».