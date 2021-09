L’Espai Ter de Torroella de Mongrí acollirà el pròxim diumenge 19 de setembre la primera edició de la Gala Pro Baix Ter, una iniciativa solidària de Giropoma i l’Auditori Teatre Espai Ter que se celebrarà anualment per recaptar finançament per a projectes d’interès social al Baix Ter.

La gala de diumenge anirà a càrrec del Cor Geriona i la Girona Banda Band, que presentaran La màgia del cinema, un espectacle que proposa un viatge musical per les grans pel·lícules de la tota la història del setè art. Una cinquantena d’artistes pujaran a l’escenari de l’Espai Ter per oferir un espectacle per a tots els públics i que ara mateix ofereix les últimes cent entrades

En aquesta primera edició de la Gala Pro Baix Ter, les residències de gent gran Vila Vella, Santa Caterina i Vila Montgrí seran les beneficiàries. Concretament, i segons va informar ahir l’organització, els diners recaptats aniran destinats en el cas de les residències Vila Vella i Santa Caterina a l’adquisició d’un vehicle 100% elèctric; i en el cas de la residència Vila Montgrí a la compra de butaques adaptades per a la millora del confort i qualitat de vida de la gent gran.

Les persones poden col·laborar amb la iniciativa solidària comprant entrades per a l’actuació o fent un ingrés bancari, fins al diumenge 3 d’octubre, en un compte corrent que es pot consultar al web de l’Espai Ter.