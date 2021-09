La cinquena edició del Girocòmic serà el primer certamen que acollirà Fira de Girona després d'haver funcionat com a punt de vacunació massiu durant mig any. El saló dedicat al manga i a l'entreteniment, que l'any passat es va suspendre arran de la pandèmia, se celebrarà el cap de setmana del 9 i 10 d'octubre. Per accedir-hi, caldrà haver comprat l'entrada per internet. L'aforament a l'interior del palau firal estarà limitat i a més, serà obligatori dur mascareta. Segons avança l'organització, aquesta cinquena edició oferirà «activitats per a tots els públics, amb signatures d'autors, conferències, tallers infantils, projeccions, exhibicions, jocs de taula i videojocs».

Fira de Girona es prepara per tornar a acollir certàmens després de l'aturada del sector obligada per la pandèmia de la covid-19. I pocs dies després de tancar com a punt de vacunació massiu, el palau firal ja acollirà el primer saló. Serà el Girocòmic, centrat en el món del còmic, el manga i l'entreteniment. La cinquena edició del certamen se celebrarà el cap de setmana del 9 i 10 d'octubre. Segons destaca l'organització, el certamen «ja s'ha convertit en un punt de referència per als aficionats al món del còmic, gràcies als expositius que hi participen i a la gran varietat d'activitats complementàries» que tenen lloc durant el cap de setmana. Per accedir a la fira caldrà haver comprat l'entrada a través de la web girocomic.cat. El portal posarà a la venda els tiquets a partir d'aquest divendres a les deu del matí. Seguint els protocols establerts, l'aforament serà limitat i caldrà dur mascareta en tot moment a l'interior del recinte.