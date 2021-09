Olot acollirà entre el 5 i el 9 d’octubre una nova edició de l’Olot.Doc, la mostra dedicada al cinema documental que enguany projectarà cinc produccions que s’acompanyaran de cinc ponències. Entre els films que es podran veure a la capital de la Garrotxa en aquesta edició del certamen, destaca I am Greta, documental del director suec Nathan Grossman que narra la història de la jove activista climàtica amb una perspectiva íntima i personal. Aquesta projecció inclourà la ponència del periodista i escriptor olotí Santiago Vilanova i la consultora internacional en canvi climàtic Gisela Torrents.

També es projectaran Cartas Mojadas, un treball que acompanya el vaixell de l’ONG Open Arms en la seva missió més dramàtica, lluitant per salvar 550 persones d’un naufragi; Welcome to Chechnya, que s’apropa al dia a dia d’un grup d’activistes que lluiten contra la «neteja» anti-LGBTQ+ que impera a la República Russa de Txetxènia i que s’acompanyarà d’una xerrada a càrrec del teòleg, filòsof i activista polonès Krzysztof Charamsa; King of the Cruise, un film que se centra en el desig humà de reconeixement i validació i The Painter and the thief, documental que narra la misteriosa desaparació de dos quadres d’una galeria d’art el dia de la seva inauguració.