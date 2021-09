Joc de trons, Els hereus de la terra, The path o Ocho apellidos catalanes. I és que després del fenomen d’HBO, els veïns del Barri Vell ja s’han camuflat en la fesomia d’un plató de cinc estrelles, que tant és capaç de convertir-se en un dels Set Regnes com de posar-se la màscara de ciutat de principis del segle XV. De fet, l’allau de peticions de rodatges ja han convertit l’escenari en la localització més sol·licitada de les comarques gironines.

La formula d’èxit és una combinació entre «encant, bona conservació del patrimoni, bona accessibilitat i desplegament de serveis (imprescindible per les grans productores) i el fenomen boca-orella». Aquesta és la diagnosi que en fa la coordinadora de la Girona Film Office, Laura Merino. La presència de «rodatges importants», sosté, ha provocat «un efecte crida» que ha situat la ciutat al mapa cinematogràfic internacional. Posant el focus en els anys pre-pandèmia, l’any 2019 Girona va acollir un total de 58 produccions (50 de la mà de productores catalanes; 4 nacionals; 2 franceses; 1 nord-americana i 1 japonesa); i el 2018, amb també 58 títols (36 van ser produccions catalanes, 10 nacionals, 2 alemanyes, 2 portugueses, i 1 francesa, russa, anglesa, sud-coreana, xinesa, ucraïnesa, brasilera i nord-americana). L’any 2020, tot i l’impacte de la pandèmia, Girona va registrar un total de 32 produccions audiovisuals -amb títols com Las leyes de la frontera o The path, amb un impacte econòmic per a la ciutat de 140.000€. Del total de permisos gestionats, però, no tot són llargmetratges ni sèries, ja que les peticions registrades també recullen curtmetratges, exercicis acadèmics, reportatges, documentals, anuncis publicitaris i sessions fotogràfiques.

En els darrers anys, la pujada de Sant Domènec, les escales de la Catedral i el Call jueu han anat guanyant protagonisme i s’han convertit en les localitzacions més concorregudes per les productores, tot i que Merino reconeix que «els creadors locals busquen coses diferents perquè aquests escenaris ja els tenen molt vistos».

Arran del potencial de distribució de les sèries, el turisme motivat en visitar els escenaris de les sèries més aclamades s’ha convertit en un fenomen que s’ha començat a fer lloc entre el turisme convencional. És el cas, per exemple, de les sèries sud-coreanes Legend of the blue sea i Los recuerdos de la Alhambra, que després de rodar-se al Barri Vell i visionar-se al seu país d’origen, han provocat una allau de turisme asiàtic, que ha aterrat a Girona per a conèixer de primera mà les localitzacions on es van rodar les produccions.

Més de 200 rodatges l’any

Les peticions de rodatges a les comarques gironines es troben en un moment dolç d’estabilització amb una mitjana de 213 rodatges anuals en els darrers cinc anys. El 2020, tot i les restriccions imposades per la pandèmia, es van poder fer 118 produccions. Pel que fa a les localitzacions de la província més sol·licitades, encapçala el rànquing el Barri Vell de Girona, seguit de cala Boadella de Lloret de Mar, l’estany de Banyoles, la platja de la Gola del Ter, el Parc Natural de la Garrotxa, els Jardins Santa Clotilde de Lloret de Mar, el casc antic de Tossa de Mar, Cadaqués, les cales de Begur i el Jardí Botànic Marimurtra de Blanes.

LES COMARQUES GIRONINES ACULLEN 213 RODATGES L’ANY. El Barri Vell encapçala el rànquing d’escenaris més sol·licitats a la demarcació de Girona. 1 Els figurants, durant el rodatge de la sisena temporada de la sèrie Joc de trons. F

2 Rodatge de la sèrie sud-coreana Los recuerdos de la Alhambra al pont de Pedra. F

3 Rodatge de la sèrie Els hereus de la terra. F

4 Rodatge de la pel·lícula The path a la pujada de Sant Domènec F