Planoles acollirà el pròxim 30 d'octubre l'estrena de l'espectacle Del caos a l'èxtasi. L'univers poètic de David Jou, una proposta que uneix la poesia del científic amb el teatre i la dansa de la mà de Jordi Coromina i Francesc Bravo.

L'actor Jordi Coromina explica que el projecte va néixer a partir del seu interès per la poesia de David Jou, poeta, físic i assagista: «Volem explicar que la suma de l'aprenentatge ens fa millor, que la suma de totes les respostes que sorgeixen quan ens preguntem qui som ens fa més valents per poder tirar endavant». «Quan llegeixes un poema de David Jou, el que t'explica de la ciència és molt entenedor, per això m'ha fet entrar en aquest món que per a mi era completament estrany, a més, és una obra que té una força interna extraordinària per posar en solfa», explica.

Per altra banda, el ballarí Francesc Bravo assegura que «les residències artístiques per fer un muntatge teatral com aquest normalment es fan en grans ciutats i no en un poble tan petit del Pirineu com Planoles». «En l'àmbit creatiu, sempre havia tingut el desig de poder ballar les paraules. En dansa es balla la música i els silencis, però no les paraules. Quan vaig conèixer el Jordi, em va brindar aquesta oportunitat i això em va il·lusionar al màxim des del principi. No es tracta de dansa-teatre, el que fem és teatre i dansa, i no sabem quina etiqueta posar-li. Hi hem posat tota la nostra creativitat», continua.

Per últim, David Jou, físic i autor dels poemes que han provocat la creació d'aquest espectacle, apunta que «l'arrelament és molt important, perquè la meva obra ha estat feta a Sitges, a Campelles i a Barcelona, i per això m'alegra que aquest espectacle es faci on han sorgit alguns d'aquests poemes».

Al seu torn, tant l'alcalde de Planoles, David Verges, com el regidor de Cultura, Joan Serres, es van felicitar per l'aposta pel projecte feta per aquest micropoble del Ripollès. «El Teatre del Casino és un espai molt important per a Planoles i és una satisfacció veure que a poc a poc s'hi consoliden projectes. Estem molt contents que es pugui presentar aquí i que pugui viatjar per tot Catalunya. En aquests micropobles és vital que es facin coses, també per a la gent que hi viu tot l'any», diu Serres.