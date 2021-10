Els principals sectors de les arts escèniques, musicals i audiovisuals van registrar l’any 2020, marcat per la pandèmia, un «descens brusc» en les seves xifres, que oscil·len entre una caiguda fins a la meitat d’oferta i al voltant d’un 70% menys d’espectadors en relació amb el 2019, segons recull l’Anuari SGAE. La SGAE -que no dona una xifra de percentatge global perquè considera «molt diferents» alguns sectors- ha recordat com fins a l’any 2019 s’apreciava una recuperació en el sector «en un context de crisi» previ, que s’ha vist truncat pel coronavirus i ha donat com a resultat «un dels pitjors anys» per al sector cultural.

Madrid (35,5%) i Catalunya (19,4%) es van mantenir el 2020 com els territoris amb la major oferta d’arts escèniques a Espanya, amb 9.071 i 4.947 representacions. L’activitat va caure a tot l’Estat per la pandèmia, amb una baixada que a Catalunya va ser del 54,6%. L’assistència va rebaixar-se un 77,6%, amb 568.698 assistents.

Pel que fa als macrofestivals i concerts, van concentrar prop de 6 milions de persones a l’Estat, un 79% menys que l’any anterior. Les entrades van generar ingressos de 102 milions d’euros, un 73,3% menys. Catalunya, amb el 20,9% del total, va ser el territori que va generar una major recaptació per aquest concepte, un total de 21.420.246 euros.

Amb 308.652 sessions, Catalunya va ser el lloc de l’Estat amb més oferta cinematogràfica. Va rebre 4,7 milions espectadors i una recaptació de 30 milions.

Pel que fa al sector de la música gravada, es van recaptar 2020 55.239.000 euros gràcies a la venda de discos, la xifra més baixa de tota la sèrie, el que equival al 17,6% dels ingressos globals. En canvi, el mercat digital va recaptar 258.948.000 euros, la xifra més alta, i concentra ja el 82,4% dels ingressos del mercat de música gravada a Espanya.