L’amor i les seves conseqüències, a curt i llarg termini, i la pau que molts desitgen i pocs troben realment. Sobre aquestes idees gira principalment Peace or Love, l’àlbum amb el qual el duet noruec Kings of Convenience ha trencat dotze anys de silenci discogràfic -des de la publicació de Declaration of Dependence (2009)- i que aquest dissabte presentaran a l‘Auditori de Girona (20 h) en un concert que servirà també per recaptar fons per a la recerca sobre el síndrome d’Angelman.

Sorgits fa vint anys a la localitat noruega de Bergen, Erlend Øye i Eirik Glambek Bøe mantenen intacta aquella aposta per fer delicioses cançons a dues veus i dues guitarres acústiques -movent-se còmodament pels terrenys dels folk i el pop- que els va valer en els seus primers passos en el món de la música ser comparats amb Simon & Garfunkel o Belle & Sebastian. «Potser ara podem dir, per fi, que hi ha altres bandes a les quals comparen amb nosaltres» confessa a l’altre costat del telèfon Erlend Øye.

Preguntat per quins grups els inspiren actualment, Øye explica que principalment escolten cançons tranquil·les i grups d’arreu del món. «Per exemple, la cançó Love is a Lonely Thing està una mica inspirada en la banda indonèsia White Shoes & The Couples Company. En general, però, també podria dir-te que darrerament escoltem molta música dels noranta, així com cantautors, com Silvio Rodríguez. Ens inspiren molt les guitarres rítmiques».

Encara que hagin passat dotze anys sense publicar material nou, Kings of Convenience no han abandonat mai els escenaris. «Els dos tenim vides molt ocupades. Tot i això hem sortit molta de gira, així que hem estat actius. També hem passat molt de temps treballant en aquest nou àlbum» explica el músic. I és que el duet ha dedicat prop de cinc anys a gestar el seu quart treball, que s’ha enregistrat en cinc ciutats diferents.

Sobre el concepte d’amor sobre el qual gira Peace or Love, amb temes que insten a no tenir pressa per trobar-lo com Love is a Lonely Thing, Erlend Øye explica que «hem d’intentar que les nostres relacions funcionin, però personalment, no crec estrictament en el concepte de parella tradicional. L’amor és un sentiment que va més enllà».

Iniciativa solidària

La gira espanyola de presentació de Peace or Love havia de passar inicialment per Madrid, València i Barcelona, on van actuar ahir. No obstant això fa pocs mesos s’hi va sumar l’actuació de Girona, en una col·laboració entre l’Auditori i la promotora Primavera Sound. «El passat mes de març volíem enregistrar un videoclip pel tema Rocky Trail. Una amiga que tenim a Madrid, la Clara Cebrián, ens va proposar gravar-lo al seu apartament amb l’ajuda dels seus amics. Després d’allò, li vam preguntar si podíem fer alguna cosa per ella. Ens va respondre que el seu nebot pateix el síndrome d’Angelman i que seria una bona idea fer un concert per recaptar fons per a la investigació sobre la malaltia» explica Øye.

El síndrome d’Angelman és un trastorn neurogenètic caracteritzat per un retard greu en el desenvolupament, discapacitat intel·lectual i problemes de moviment, entre altres símptomes, que afecta unes 2.000 persones a l’Estat espanyol, de les quals només 600 estan diagnosticades.