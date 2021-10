Els joves pianistes empordanesos Marçal Font i Martí Aiguabella protagonitzaran aquest dissabte, a les 19 h a l’Església de Sant Martí d’Empúries, un recital en tàndem dins la programació del Festival Clàssics L’Escala-Empúries. Tal i com informa l'organització del certamen, el recital vol ser "un viatge, colorista i plena de contrastos, al llarg de la història del piano".

El concert arrencarà amb Marçal Font, considerat una jove promesa amb tan sols 19 anys, que debutarà amb dues peces universals: la sonata Clar de Lluna de L.V. Beethoven, una de les més emblemàtiques del gran mestre del classicisme i l’Elegia de Rakhmàninov, una "immersió carregada de passió i contrastos al cor del romanticisme". Seguidament agafarà les regnes del piano Martí Aiguabella, format al Conservatori Superior del Liceu. El jove pianista presentarà un programa musical format per obres que van des del virtuosisme de George Gershwin, fins a clàssics del jazz, començant amb un fragment de la Rhapsody in Blue de Gershwin, per seguir la trajectòria musical cap al jazz, tot interpretant estàndards com Autumn Leaves o Blue Moon.

Aquest suposarà el penúltim concert de la temporada del Festival Clàssics L’Escala-Empúries, i el darrer dels cinc concerts d’aquesta edició amb el piano com a protagonista. La darrera proposta d'aquesta edició del cicle serà el pròxim 4 de desembre a l’Alfolí de la Sal de L’Escala amb un recital a càrrec del duo format per la soprano Numil Guerra i l’arpista Esther Pinyol, que interpretarà peces imprescindibles de la cançó catalana.