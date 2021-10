Sergio Blanco aterra aquest dissabte al Teatre de Salt per presentar un diàleg sobre l'amor amb dues de les obres de Lope de Vega amb l'espectacle 'Divina invención (o la celebración del amor)'. Es tracta d'una obra de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic que s'estrenarà a Catalunya dins de la programació del Temporada Alta. L'uruguaià ha avançat que parlarà de les dues parts de l'amor: la bonica i la més crua i dolorosa. Sergio Blanco reviurà els diàlegs de Lope de Vega en format de prosa però imitant la cadència que tenien els seus versos i contraposarà l'obra de l'autor espanyol amb moltes altres cites de científics, filòsofs i autors.

La Companyia Nacional de Teatre Clàssic torna a Temporada Alta per segon any consecutiu amb un espectacle dirigit i interpretat per l'uruguaià Sergio Blanco. A 'Divina invención (o la celebración del amor)' es crearà un diàleg amb Lope de Vega en què l'amor serà la base.

Blanco ha detallat que l'objectiu era tractar l'amor des de diferents estils i visions. "L'amor és el paradís i és l'infern", ha explicat el director. Per això creu que calia contraposar la part més bonica i romàntica d'aquest sentiment amb el dolor que genera a vegades i també té un costat "obscur".

Per altra banda, en l'espectacle de poc més d'una hora, Sergio Blanco citarà a autors i poetes de diferents èpoques i estils literaris per veure com s'ha tractat l'amor al llarg de la història. L'uruguaià també inclourà alguns textos i teories científiques sobre aquest sentiment. Blanco ha recordat que en els últims anys s'ha estudiat molt les connexions neuronals que es generen amb l'amor i per això en parlarà durant l'espectacle.

Per la part de Lope de Vega, el director s'ha concentrat especialment en l'obra de 'Castelvines y Monteses', tot i que també hi haurà cites d'altres obres del poeta del Segle d'Or de la literatura espanyola. Un dels reptes més importants amb què s'ha trobat Sergio Blanco en l'adaptació de Vega al seu text és com es mantenia la cadència dels versos de Vega, ja que ell no utilitza textos en vers i opta per la prosa.

Per això Blanco ha afirmat que ha suposat tot un "treball d'experimentació" per buscar la manera de conservar part de l'encant del poeta espanyol després de transformar-lo en text de prosa. Finalment ho ha aconseguit a través del soroll de fan les tecles d'un ordinador. Blanco ha assegurat que mentre escrivia el text, va observar el so que feien i va intentar adaptar-lo al text per mantenir l'essència de l'obra.

Al llarg de l'espectacle, Sergio Blanco citarà autores, científiques, pensadores i filòsofes. El director ha remarcat la clau femenina que tindrà aquest espectacle per veure la dona "no com un objecte de desig, sinó com una promotora".

Estrena a Catalunya dins del Temporada Alta

'Divina invención' es podrà veure el dissabte 30 d'octubre al Teatre de Salt a les vuit del vespre en el que serà l'estrena a Catalunya d'aquest espectacle. Blanco el presentarà dins del Temporada Alta, un dels seus festivals preferits. De fet, l'urguaià ha confessat que està "enamorat de Salt" després de les diverses estades que ha fet al municipi per actuar al festival d'arts escèniques de la demarcació de Girona.

El director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, s'ha mostrat entusiasmat amb l'obra de Blanco. Per Sunyer, l'uruguaià ha "creat el seu propi gènere", ja que aposta per l'autoficció, un format híbrid que combina la ficció amb la realitat vestit com si fos una conferència. Sunyer també ha animat a Blanco a dirigir una producció amb artistes de la demarcació de Girona de cara a futures edicions del festival.