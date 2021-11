El festival de Temporada Alta ha anunciat retocs a la seva programació. Per una part, el 10 de novembre a les 18 h al Cinema Truffaut -les estrades ja estan a la venda-, hi haurà una nova projecció del documental El Cau de Pere Solés, que mostra la lluita d'un grup d'escoltes de Salt per aconseguir un objectiu tant lloable com difícil: la inclusió de joves d'origen immigrant.

Per altra banda, el festival s'ha vist obligat a suspendre definitivament la funció de l'espectacle El·lipsi, a causa de la malaltia d'una de les actrius. A aquelles persones que hagin comprat l'entrada amb targeta se'ls hi tramitarà automàticament la devolució de l'import. En cas d'haver-la comprat a taquilla, el festival s'hi posarà directament en contacte tan aviat com sigui possible.