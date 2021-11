Carmen Marfà ha guanyat el quart combat del novè Torneig de Dramatúrgia Catalana amb el text 'La impostora'. El públic reunit a la Sala La Planeta de Girona ha escollit el seu relat per davant del 'Silurs' de Begoña Tena. La peça de Marfà parla sobre una dona que ha estat mare quan ja ha complert els 40 anys, i que té dubtes sobre la seva capacitat per ser-ho. La interpretació de 'La impostora' damunt el ring muntat al mig de la sala ha anat a càrrec de les actrius Emma Arquillué i Mercè Martínez. Després de rebre l'aval del públic, Carmen Marfà passa ara a la segona semifinal del torneig de Temporada Alta, que se celebrarà el 29 de novembre.

Aquest dilluns, el Festival Temporada Alta va celebrar el quart combat de l'IX Torneig de Dramatúrgia Catalana. El relat de Marfà es va imposar a la peça 'Silurs' de Begoña Tena, que van interpretar Àlex Casanovas i Josep Julien. A 'Silurs', l'autora feia un relat sobre dos amics que es retroben durant un dia de pesca per recordar-ne un altre que ja no hi és. Marfà passa ara a la segona semifinal del torneig, que se celebrarà el 29 de novembre i on l'autora s'enfrontarà a Bàrbara Mestanza. La primera semifinal, que farà pujar al ring Bernat Molina i Yago Alonso, tindrà lloc el dilluns de la setmana vinent. La gran final, on es proclamarà el guanyador d'aquest particular torneig del Temporada Alta, tindrà lloc el 13 de desembre al vespre.