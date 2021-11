Miàs, l’arquitecte «radical», al DHub

El banyolí Josep Miàs, amb la seva aposta per l’arquitectura «radical» , és protagonista de la nova exposició del Museu del Disseny Hub (DHub) de Barcelona, la primera mostra monogràfica que la institució dedica a un despatx d’arquitectes. MiAS. The making of making (architecture), que es podrà visitar fins al gener, arriba després que el centre Pompidou de París convidés Miàs (Banyoles, 1966) a exposar dibuixos i maquetes i els incorporés a la seva col·lecció permanent.

Després d’aquesta incursió en una de les meques mundials de l’arquitectura, MiAS Architects, el despatx responsable de projectes com la rehabilitació del centre històric de Banyoles mostra ara a Barcelona tot el seu procés creatiu a partir de maquetes, esbossos o collages, alguns dels quals ja es van poder veure a París.

Explicar el procés creatiu

«Són 500 metres quadrats d’exposició que ens permeten explicar molt bé el que fem», assenyala agraït per l’oportunitat Josep Miàs, que abans d’obrir despatx propi a Barcelona l’any 2000 havia treballat durant una dècada amb Enric Miralles.

«Som un estudi que treballa amb molts perfils, com enginyers, especialistes en multimèdia o filòsofs, perquè la nova manera d’entendre les ciutats passa per ser radicals i resoldre problemes,», continua.

«Quan estem en moments de crisi, tendim a ser conservadors, i és a la inversa, és quan hauríem de presentar les propostes més arriscades, fora de les arquitectures toves que només responen a les preguntes que et venen fetes i no en plantegen de noves, no les reformulen», assegura.

En l’exposició s’hi fa un repàs als seus vint anys de trajectòria a partir de cinquanta projectes, entre ells la premiada transformació del centre de la capital del Pla de l’Estany, un dels seus treballs més coneguts i que mereix un apartat propi de la mostra.

«Va ser un projecte clau per nosaltres, és un treball molt d’entendre com és la ciutat i crec que això ens defineix, perquè com més coneixes el terreny i més local ets, més autèntica és la teva intervenció», diu.

«Nosaltres tenim molta obra a Catalunya, feta des del coneixement del territori, i això ens ha donat projecció internacional», explica Miàs, que té obra repartida a Girona, Barcelona o Sant Cugat, per exemple.

I és que l’arquitecte és conegut internacionalment per projectes com el Club de Golf Fontanals, a la Cerdanya, el nou Mercat de la Barceloneta, les intervencions al Parc d’Atraccions del Tibidabo, el 22@ Plug-in Building i el iGuzzini Illuminazione HQ a Barcelona, entre d’altres.

A MiAS. The making of making (architecture) també hi ha un espai dedicat a la fantasia i els móns onírics, que confronta el projecte del nou funicular del Tibidabo amb els que han fet per a centres de salut mental; i d’altres dedicats a pensar «com envelliran els nostres projectes, per veure com els hem de projectar» o a mostrar l’arquitectura oculta, la que queda amagada per façanes i revestiments.

Així mateix, també hi ha vídeos, projeccions i part del material de construcció que fa servir MIAS Architects i que completen una exposició amb què Barcelona reconeix a nivell local un arquitecte reconegut internacionalment i alhora ratifica la voluntat del museu de divulgar l’arquitectura.

