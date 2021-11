«Hem fet un espectacle clàssic de flamenc, encara que sembli que no», assegura el bailaor i coreògraf Israel Galván sobre Mellizo doble, el projecte que ha fet conjuntament amb el cantaor el Niño de Elche. La peça, que arriba aquest dissabte al Teatre Municipal de Girona en el marc del festival Temporada Alta, uneix «el flamenc més primitiu i l’electrònica», segons Galván.

Considerats dos noms clau del flamenc d’avantguarda, arriben plegats al certamen després d’actuar-hi per separat per mostrar la seva visió compartida del flamenc radical, entenent «la radicalitat des de l’arrel», diu el Niño de Elche.«El flamenc clàssic amaga un piló de materials a punt de ser tractats», per la qual cosa la ideat un espectacle amb jocs entre el cantaor i el bailaor i espai per a la improvisació.

Gestat en un avió rumb a Tòquio i estrenat al festival d’Avinyó després d’una primera experiència al Sònar, confon els dos intèrprets, que són «com un germà l’un per l’altre» i alhora «ombra i mirall», explica el cantaor, que ha intentat cantar com balla Galván, a qui defineix com «un referent» perquè el veu «ple de so».

«Podríem dir que ell canta molt i jo ballo molt, si no ho entenem en un sentit estricte i pensem en l’art del so i del moviment», resumeix.