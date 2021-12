Final de partida, el retorn de Jordi Boixaderas als escenaris; un espectacle amb Ramon Madaula i la periodista Raquel Sans; un concert de Gisele Jackson o l’adaptació teatral del llibre Fariña, sobre el narcotràfic a Galícia, són algunes de les propostes més destacades de la nova temporada de l’Espai Ter de Torroella de Montgrí. Entre gener i el juliol, l’equipament empordanès acollirà una vintena de propostes de teatre, música, dansa o òpera.

En l’apartat teatral, sobresurten espectacles com Final de partida, un Beckett postapocalíptic amb direcció de Sergi Belbel i Jordi Bosch, Jordi Boixaderas, Jordi Bonacolocha i Margarida Minguillón al repartiment; Començar, amb David Verdaguer i Mar Ulldemolins; Les irresponsables, amb Marta Marco, Nora Navas i Cristina Genebat dirigides per Sílvia Munt o Una teràpia integral amb Abel Folk, Àngels Goyalons i Roger Coma. També s’hi podrà veure Bufallo Bill a Barcelona, amb Ramon Madaula i la periodista Raquel Sans i una adaptació teatral de Fariña, la novel·la del periodista Nacho Carretero. En l’àmbit local, hi haurà Els colors de Duke Ellington, amb Cascai Teatre i la Girona Jazz Project. En la seva aposta per la dansa, l’Espai Ter programarà també durant la pròxima temporada Gran Bolero, reconegut amb el Premi Max 2020 a millor espectacle de dansa. Pel que fa a l’òpera, el públic del teatre torroellenc podrà gaudir de La Bohème, de Puccini, interpretada per l’Orquestra Filarmònica de Castilla La Mancha.

Una de les propostes musicals més destacades de la temporada arribarà de la mà del Black Music Festival, que durà a Torroella la cantant Gisele Jackson, un de les veus més rellevants de la música afroamericana que ha format part de la banda de Ray Charles i que ha col·laborat amb artistes com Donna Summer o James Brown. Per la seva banda, el festival Ítaca serà present a l’Espai Ter amb un concert de Maria Arnal i Marcel Bagés. També presentaran nou treball El Petit de Cal Eril i Roger Mas.

La música coral també tindrà protagonisme en la pròxima temporada amb espectacles com Crescendo d’El Cor Canta o La Passió segons Sant Joan de Bach amb El Cor de l’Empordà, el Cor de la Ciutat de Mataró i la Simfonieta Barroca.

L’Espai Ter torna a programar el Cicle Grans Orquestres, amb les actuacions de l’Orquestra Internacional Maravella i la Cobla Orquestra Montgrins. Finalment, en l’apartat musical, l’equipament acollirà els concerts de la Xarxa de músiques del Festival de Torroella, que inclou les actuacions de Cor de Teatre, Companyia Il·luminati i Eudald Buch.

De la programació familiar, destaca el concert d’El Pot Petit, dins de la seva nova gira Vull cantar i vull ballar; A mi lado, de la companyia Ultramarinos de Lucas, que va ser Premi Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut o els espectacles del festival de màgia de Torroella, el Fimag.

Les entrades ja estan a la venda.