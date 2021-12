Sergi Belbel va guanyar el 62è Premi Sant Jordi amb la novel·la Morir-ne disset anit en la 71a Nit de Santa Llúcia d’Òmnium Cultural, que es va celebrar al Teatre Nacional de Catalunya. Durant la gala també es va donar el 24è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions a Ricard Sunyol Estadella per Declaració d’invencions; el 63è Premi Carles Riba de Poesia a Antoni Vidal Ferrando per Si entra boira no tendré on anar; i el 59è Premi Josep M. Folch i Torres de Novel·les per a Nois i Noies al gironi Carles Sala i Vila per Capità Lluc. El 48è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil va quedar desert. Enguany la Nit de Santa Llúcia va reivindicar el poder de la llengua i la literatura en la vida d’una persona.

A la gala també es va entregar el 35è premi Internacional Joan B. Cendrós a l’artista xinès Ai Weiwei i el premi Muriel Casals de Comunicació a la plataforma Filmin. Aquests dos guardons ja es van donar a conèixer durant la setmana passada. Enguany la Nit de Santa Llúcia va comptat amb la presència del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, després de l’absència en les últimes quatre edicions a causa del seu empresonament. Així mateix, les reivindicacions per la llengua van ser constants durant la gala . L’escriptor Sergi Belbel (Terrassa, 1963) va ser un dels grans triomfador en proclamar-se vencedor del 62è Premi Sant Jordi, dotat amb 60.000 euros i la publicació de la novel·la Morir-ne disset per l’editorial Proa el febrer de l’any vinent. Belbel, conegut com a autor i director teatral, ha estat premiat en la seva primera novel·la, escrita durant la pandèmia.